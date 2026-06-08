Стоимость минимального набора товаров в Калининградской области за месяц выросла до 28219 рублей

Цены на услуги в апреле 2026 года повысились на 1% по сравнению с мартом, с начала года — на 4,9%. Год назад эти показатели были выше: +1,8% за месяц и +7,3% с начала года. Непродовольственные товары подорожали на 0,4% за месяц и на 1,8% с начала года (в апреле 2025-го — +0,2% и +1,0% соответственно). Продовольственные товары показали минимальный рост: +0,1% за месяц и +2,8% с начала года. В апреле 2025 года продукты дорожали значительно быстрее: +1,8% за месяц и +6,6% с начала года.