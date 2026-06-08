Стоимость минимального набора товаров в Калининградской области за месяц выросла до 28219 рублей

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности в расчёте на месяц в среднем по области в конце апреля 2026 года составила 28 219,21 рубля. За месяц набор подорожал на 0,4%, с начала года — на 2,1%.
Для сравнения: в апреле 2025 года этот же набор вырос на 1,8% за месяц и на 6,8% с начала года. Таким образом, рост цен замедлился.
Цены на услуги в апреле 2026 года повысились на 1% по сравнению с мартом, с начала года — на 4,9%. Год назад эти показатели были выше: +1,8% за месяц и +7,3% с начала года. Непродовольственные товары подорожали на 0,4% за месяц и на 1,8% с начала года (в апреле 2025-го — +0,2% и +1,0% соответственно). Продовольственные товары показали минимальный рост: +0,1% за месяц и +2,8% с начала года. В апреле 2025 года продукты дорожали значительно быстрее: +1,8% за месяц и +6,6% с начала года.
Базовый индекс потребительских цен (без учёта сезонных и административных факторов) в апреле 2026 года составил 100,5% к предыдущему месяцу и 102,3% с начала года. Год назад эти показатели были 100,9% и 104,8% — базовая инфляция также замедлилась.
Общий индекс потребительских цен в апреле 2026 года к предыдущему месяцу составил 100,4% (с начала года — 102,8%).