С начала года по вине пьяных водителей в Калининградской области погибли пять человек

состоянии опьянения.
С 1 по 7 июня 2026 года сотрудники полиции выявили на дорогах региона более 30 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Трое из них уже привлекались к административной ответственности или имели судимость за аналогичное нарушение. Им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.
С начала 2026 года в Калининградской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей. В результате этих аварий 26 человек получили травмы, пятеро погибли.
Полиция призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и сообщать о таких фактах по телефону 02 или 102.