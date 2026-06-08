С начала года по вине пьяных водителей в Калининградской области погибли пять человек

С 1 по 7 июня 2026 года сотрудники полиции выявили на дорогах региона более 30 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Трое из них уже привлекались к административной ответственности или имели судимость за аналогичное нарушение. Им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.