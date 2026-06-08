Калининградский «Локомотив» выиграл домашний этап Кубка России по пляжному волейболу

В мужском финале встречались олимпийские чемпионы Токио-2020 Олег Стояновский и Илья Лешуков из новоуренгойского «Факела» и динамовцы Вячеслав Красильников с Владиславом Рейнсоном. Северяне после поражения в первом туре чемпионата страны от москвичей настроились максимально и не допустили второй осечки — 2:0 (21:17, 21:17). Для Стояновского и Лешукова это четвёртая победа в карьере на кортах Зеленоградска.