Калининградский «Локомотив» выиграл домашний этап Кубка России по пляжному волейболу

пляжному волейболу. Соревнования, в которых приняли участие по 16 сильнейших мужских и женских пар страны, были приурочены к 80-летию Калининградской области.
В женском финале встретились два дуэта, представляющих калининградский «Локомотив»: Мария Лазуренко с Марией Егоровой и Елизавета Лудкова с Ариной Ряжновой. Игра прошла при полном зрительском аншлаге.
Первую партию мощнее начали Лазуренко и Егорова, пропустившие предыдущий тур чемпионата России. Они вели 20:17, но не смогли реализовать три сетбола — Лудкова и Ряжнова выиграли три очка подряд и взяли партию со счётом 22:20.
После такого перелома уверенность перешла на сторону победительниц первого сета. Вторую партию Лудкова и Ряжнова контролировали полностью — 21:18, и победа в матче. Девушки получили золотые медали, чек на 300 тысяч рублей и значки мастеров спорта.
В мужском финале встречались олимпийские чемпионы Токио-2020 Олег Стояновский и Илья Лешуков из новоуренгойского «Факела» и динамовцы Вячеслав Красильников с Владиславом Рейнсоном. Северяне после поражения в первом туре чемпионата страны от москвичей настроились максимально и не допустили второй осечки — 2:0 (21:17, 21:17). Для Стояновского и Лешукова это четвёртая победа в карьере на кортах Зеленоградска.