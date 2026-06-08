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В Белгороде после детонации повреждены 35 квартир и социальный объект

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате детонации некоего устройства в областном центре зафиксированы разрушения. По словам главы города, пострадавших нет.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате детонации некоего устройства в областном центре зафиксированы разрушения. По словам главы города, пострадавших нет.

«На данный момент известно, что повреждены 35 квартир в 20 многоквартирных домах, два индивидуальных дома — повреждено остекление. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте», — написал господин Демидов.

Мэр добавил, что на месте работают управы: разговаривают с жителями, фиксируют повреждения и готовят документы для восстановления.

Ранее сегодня утром Валентин Демидов информировал, что Белгород подвергался атакам со стороны ВСУ. По его предварительным данным, один из беспилотников упал на крышу многоквартирного дома, однако его боевая часть не сдетонировала. Прибывшие оперативные службы обследовали территорию и вывезли БПЛА.

Связаны между собой эти события или нет, не поясняется.

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