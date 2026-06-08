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Эксперт рассказал о мошеннической схеме, целью которой становятся подростки

Эксперт Петр Щербаченко сказал, что мошенники в преддверии лета чаще прибегают к обману подростков, ищущих подработку, сообщает news.

Эксперт Петр Щербаченко сказал, что мошенники в преддверии лета чаще прибегают к обману подростков, ищущих подработку, сообщает news.ru.

Аферисты пытаются выдать себя за известные компании, после чего предлагают легкую работу, не требующую опыта, обещают высокую зарплату и свободный график. Если подросток соглашается, ему присылают ссылку для «оформления» и получают доступ ко всем данным, которые он укажет.

Те подростки, которые посчитают мошенников работодателями, могут, в том числе, предоставить им доступ к банковским данным, а если их устройства или сервисы связаны с родительскими, то под угрозой могут оказаться и счета родителей.

Щербаченко порекомендовал помнить, что работодатели не просят предоставить паспортные данные или данные банковской карты по ссылкам из мессенджеров.

Читайте материал «В Самаре 20-летний парень обслуживал сим-боксы для мошенников».

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