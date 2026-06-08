Нетаньяху заявил, что борьба Израиля против Ирана и Хезболлы еще не закончена

Нетаньяху также отверг попытки навязать Израилю логику одностороннего сдерживания. По его словам, враги рассчитывали, что ЦАХАЛ не станет отвечать на удары с ливанской и иранской территории. В реальности же все оказалось совсем иначе. Иерусалим всегда готов отвечать на удары.