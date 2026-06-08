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Нетаньяху заявил, что борьба Израиля против Ирана и Хезболлы еще не закончена

Нетаньяху пообещал противникам Израиля жесткий ответ на любые новые атаки.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние Израиля с Ираном и «Хезболлах» еще не завершено. Такое заявление сделал в ходе обращения к нации израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пообещав противникам жесткий ответ на любые новые атаки.

«Иран и “Хезболлах” слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо. Однако наша борьба с ними еще не окончена», — заявил политик.

Нетаньяху также отверг попытки навязать Израилю логику одностороннего сдерживания. По его словам, враги рассчитывали, что ЦАХАЛ не станет отвечать на удары с ливанской и иранской территории. В реальности же все оказалось совсем иначе. Иерусалим всегда готов отвечать на удары.

Премьер уточнил, что на данный момент огонь с Ираном прекращен. Однако в случае возобновления атак Израиль применит «решительную силу».

Напомним, в ночь на 8 июня Иран нанес удары по северной части израильского государства. Атака проводилась с помощью ракет. Исламские войска впервые открыли огонь после введенного режима перемирия с США и Израилем.

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