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В Самарской области отремонтируют дорогу из Кошкинского в Сергиевский район

В течение двух лет специалисты приведут в порядок участок протяженностью 51,7 км.

Трассу «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки отремонтируют в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

В течение двух лет дорожники приведут в порядок участок протяженностью 51,7 км. Специалисты обновят покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. На шести пешеходных переходах появятся искусственные дорожные неровности, специальная разметка и светодиодные светофоры. На всем протяжении ремонтируемого участка установят знаки и нанесут термопластиковую разметку.

Также в нормативное состояние приведут шесть мостов. В Кошкинском районе отремонтируют переправы через реки Быковку, Кондурчу, Старицу и Иржу, а в Сергиевском — через Липовку и Королевку.

В Сергиевском районе дорожники уже сняли изношенное покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя. Одновременно продолжается ремонт водопропускных труб и мостовых сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.