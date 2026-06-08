The Sun: Туристка отправилась в одиночку на фестиваль в Париже и пропала

До этого пропавшую в Таиланде женщину нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную. В убийстве подозревают ее начальника, который пригласил девушку на работу за границу. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.