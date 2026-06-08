The Sun: Туристка отправилась в одиночку на фестиваль в Париже и пропала

Британская туристка приехала во Францию на музыкальный фестиваль и бесследно исчезла. Об инциденте сообщает издание The Sun.
По информации таблоида, речь идет о 28-летней Люси Стемп из Тонбриджа. Девушка в одиночку приехала на фестиваль в город Брест, расположенный на западе Франции. С 30 мая она перестала выходить на связь. В последний раз ее видели в квартале Берси в 12-м округе Парижа.
По словам близких, девушка могла заблудиться, пытаясь найти обратную дорогу до отеля, в котором пребывала, говорится в материале.
До этого пропавшую в Таиланде женщину нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную. В убийстве подозревают ее начальника, который пригласил девушку на работу за границу. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.
Недавно российский IT-специалист из Уфы пропал в Таиланде после того, как поссорился со своей девушкой и привел ее в местный полицейский участок. Россиянин исчез 25 февраля, но перед этим он «начал говорить глупости», а в полицейском участке разорвал паспорт девушки.