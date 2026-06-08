У подростка из Китая нашли деменцию без наследственных мутаций

Неврологи пекинской клинической больницы диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего подростка из Китая — это самый ранний верифицированный случай в истории.
Проблемы с памятью начались у пациента примерно в 17 лет. Ухудшения прогрессировали, и молодой человек не смог закончить школу, сохранив при этом базовую бытовую самостоятельность. МРТ выявило атрофию гиппокампа, а анализ спинномозговой жидкости показал характерные биомаркеры заболевания: повышенный уровень тау-белка и сниженный — амилоида-бета.
Они считаются «золотым стандартом» прижизненной диагностики болезни Альцгеймера и позволяют разграничить ее с другими причинами когнитивного снижения у молодых людей. Расследователи рассматривают в качестве возможных причин перенесенные инфекции, хроническое недосыпание и нарушения иммунной регуляции, передает Journal of Alzheimer’s Disease.
Сон продолжительностью менее семи часов или более девяти часов может ускорить старение мозга на три года, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследований показали, что у людей с хроническим недосыпом мозг выглядел на 2,6 года старше реального возраста. Как количество сна влияет на процессы старения, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.