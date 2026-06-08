У подростка из Китая нашли деменцию без наследственных мутаций

Сон продолжительностью менее семи часов или более девяти часов может ускорить старение мозга на три года, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследований показали, что у людей с хроническим недосыпом мозг выглядел на 2,6 года старше реального возраста. Как количество сна влияет на процессы старения, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.