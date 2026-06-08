«Сильные духом»: как волонтеры и дайвинг-терапия помогают ветеранам СВО вернуться к жизни

— Мы понимали, что мирное население тоже нуждается в помощи. Так начали выезжать на приграничные территории, — вспоминает Руслан Авлеев. — Ну, а в 2024 году мы создали уже сам Благотворительный фонд «Сильные духом». Я тогда вернулся из зоны боевых действий. Приехал с ранениями. Из-за проблем со здоровьем не допустили до службы. И я понял, что нужно помогать другим ребятам, кто находится в похожей ситуации.