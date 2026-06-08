«Сильные духом»: как волонтеры и дайвинг-терапия помогают ветеранам СВО вернуться к жизни

Благотворительный фонд (БФ) «Сильные духом» продолжает сбор гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как еще помогают нашим воинам волонтеры.
История Благотворительного фонда «Сильные духом» началась в 2022 году с создания волонтерской группы в районе Северное Тушино. На призыв по сбору гуманитарной помощи откликнулись очень многие жители. С тех пор ежемесячно несколько машин с грузом отправляются за ленточку, рассказывает генеральный директор БФ «Сильные духом» Руслан Авлеев.
— Мы понимали, что мирное население тоже нуждается в помощи. Так начали выезжать на приграничные территории, — вспоминает Руслан Авлеев. — Ну, а в 2024 году мы создали уже сам Благотворительный фонд «Сильные духом». Я тогда вернулся из зоны боевых действий. Приехал с ранениями. Из-за проблем со здоровьем не допустили до службы. И я понял, что нужно помогать другим ребятам, кто находится в похожей ситуации.
Пообщавшись с ветеранами, Руслан Авлеев понял, что им нужно помочь привыкнуть к мирной жизни. Так появились консультации по трудоустройству, а еще юридические. Для бойцов даже проводят мастер-классы «СВОИ в ИТ», где обучают азам взаимодействия с искусственным интеллектом. Сейчас этот навык востребован при устройстве на работу, отметил Руслан.
Но и это не все. Волонтеры используют дайвинг-терапию в работе с ветеранами. Об этом рассказала исполнительный директор БФ «Сильные духом» Елена Климова. По ее словам, ребята погружаются с аквалангом в бассейн под руководством опытных инструкторов. После погружения снижается уровень стресса. А невесомость снимает физическое и эмоциональное напряжение, помогая расслабиться. Вместе с тем укрепляются мышцы, улучшается координация, восстанавливаются двигательные функции. Особенно это важно для людей с ампутациями.
— Я захотел узнать, как буду плавать после ранения, — делится ветеран СВО Богдан Тюренков. — Не думал, что получится почти как раньше. А погружался с аквалангом я впервые в жизни — незабываемые ощущения. И результаты имеются: развивается левая нога. Появилось чувство равновесия, научился правильно дышать и управлять телом.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Антон Секисов, ветеран СВО:
— Я раньше увлекался дайвингом, в Анапе. Сначала видишь пляж, а потом голубую бездну. После травмы, конечно, ощущения совсем другие. Сложно найти баланс. Ноги я не могу контролировать, поэтому заворачивает то вправо, то влево. Но через пару погружений уже предсказываешь будущий маневр.