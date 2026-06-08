В Перми суд признал незаконным взыскание почти 500 тысяч рублей с владельца авто

Мужчина не согласился с претензиями. По его словам, он действовал добросовестно и не мог знать о допущенных нарушениях. В ходе судебного разбирательства установлены противоречия в документах, представленных импортером. При этом таможня так и не смогла устранить данные противоречия. Кроме того, регистрация иномарки в ГИБДД прошла без замечаний.