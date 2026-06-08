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Мальчик в Китае 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром

Заблудившегося в лесу 11-летнего мальчика из китайской деревни Аньхуа удалось отыскать живым после 13 дней поисков. Около него валялись остатки дикого инжира, которым ребенок питался.

Заблудившегося в лесу 11-летнего мальчика из китайской деревни Аньхуа удалось отыскать живым после 13 дней поисков. Около него валялись остатки дикого инжира, которым ребенок питался.

Поисками мальчика занимались порядка 100 человек. Кроме того, в операции задействовали дроны и специально обученных собак. Ребенок весил чуть больше 20 килограммов. При обнаружении он находился в сознании, у него были только незначительные ссадины и синяки, передает Need to Know.

В мае в Камбодже спасли российского шеф-повара, который поселился в шалаше в джунглях и довел себя до анорексии. По данным СМИ, 35-летний россиянин жил в роще без пищи и нормального укрытия.

Спасатели также обнаружили тела четырех итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Тела принадлежат профессору морской биологии Университета Генуи Монике Монтефальконе, ее 22-летней дочери и двум молодым исследователям.