Мальчик в Китае 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром

Поисками мальчика занимались порядка 100 человек. Кроме того, в операции задействовали дроны и специально обученных собак. Ребенок весил чуть больше 20 килограммов. При обнаружении он находился в сознании, у него были только незначительные ссадины и синяки, передает Need to Know.