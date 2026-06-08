Назван срок открытия новой станции метро Москвы

Новая станция появится в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. «Это центр нового современного микрорайона, в котором уже живут десятки тысяч людей, и население будет расти», — уточнил Собянин.
Сейчас на станции почти завершили обратную засыпку котлована и устройство основных конструкций. Одновременно с этим на «Звенигородской» ведут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций, отметил мэр.
Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие семь лет в Москве появится более 30 новых станций метро и более 80 километров линий метрополитена.