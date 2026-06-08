Сильные дожди и град прогнозируются в Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, до конца суток местами прогнозируется комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.