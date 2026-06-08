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Датский футболист Эриксен рассказал о самочувствии после потери сознания на поле

Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен впервые вышел на связь после того, как потерял сознание в товарищеском матче против национальной команды Украины 7 июня. Соответствующий пост появился на его странице в социальных сетях.

Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен впервые вышел на связь после того, как потерял сознание в товарищеском матче против национальной команды Украины 7 июня. Соответствующий пост появился на его странице в социальных сетях.

— Я хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей. Как вы можете себе представить, разряд ИКД (имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора) стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году, — написал футболист.

7 июня датчанин схватился за сердце и упал без сознания на 65-й минуте игры. Матч в срочном порядке прервали. Позже Датский футбольный союз (DBU) сообщил в социальной сети X, что полузащитник пришел в себя и его состояние стабильно. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датчан.

В 2021 году во время матча Евро между Данией и Финляндией у Эриксена случилась остановка сердца. Врачи провели экстренную реанимацию, после чего игроку установили кардиовертер-дефибриллятор. Из-за медицинских ограничений после этой операции Эриксен не мог продолжать карьеру в итальянской серии А, где на тот момент выступал за «Интер». Однако в целом продолжать карьеру медики ему разрешили.