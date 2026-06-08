Константин Бочкарев возглавил нижегородское министерство защиты объектов

Кроме того, министр экономразвития Денис Исмагилов назначен, пока в статусе и.о., на новую должность зампредседателя правительства по блоку ГЖИ, госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны ОКН.