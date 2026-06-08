В Подмосковье откроют еще 5 центров телемедицины

Еще пять центров телемедицины откроют в Московской области в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно. Сегодня центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях региона, а до конца года откроем еще в пяти — в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Так, с помощью телемедицины пациенты могут получить расшифровку анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист, скорректировать лечение. Отмечается, что в настоящее время центры телемедицины работают в Пушкинской, Мытищинской, Люберецкой, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.