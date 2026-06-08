В Подмосковье откроют еще 5 центров телемедицины

«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно. Сегодня центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях региона, а до конца года откроем еще в пяти — в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.