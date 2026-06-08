В Оренбурге отремонтируют студенческое общежитие

Общежитие Академии сервиса Оренбурга отремонтируют по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы начнутся 1 июля 2026 года, сообщили в Министерстве образования Оренбургской области.
Специалисты обновят основные инженерные системы здания. В частности, в подвальном помещении обновят системы канализации, отопления и водоснабжения, а также электропроводку. После этого работы продолжатся в помещениях общего пользования и жилых зонах.
Также специалисты отремонтируют санузлы и душевые, помещения для приготовления пищи, комнаты для проживания студентов и входную группу. Кроме того, на этажах заменят напольную плитку и приведут в порядок стены.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.