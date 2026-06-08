В Нижнем Тагиле открыли филиал детской школы искусств № 1

Филиал детской школы искусств № 1 открыли на Выйской улице Нижнего Тагила, сообщили в администрации города. Увеличение доступности дополнительного образования отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Новое пространство разместили в помещении площадью более 540 кв. м. Там оборудовали шесть учебных кабинетов, концертный зал и малый конференц-зал. Также специалисты обновили входную группу, гардероб, санузлы и коридоры, заменили системы пожарной сигнализации и дымоудаления, установили новую мебель и медиааппаратуру.
Отмечается, что сейчас в основном здании на улице Вогульской занимаются 456 детей, а благодаря новому помещению количество воспитанников планируют увеличить еще на 100 человек. В филиале будут заниматься юные художники и музыканты. Для последних откроют направления по народным инструментам, скрипке, фортепиано и синтезатору. Кроме того, на платной основе начнет работать группа раннего эстетического развития для детей с трех лет.
«Уверен, что в такой комфортной и современной обстановке вы еще больше приумножите славу нашего города победами на самых престижных конкурсах. Тем более открытие филиала позволит увеличить число обучающихся», — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.