В Нижнем Тагиле открыли филиал детской школы искусств № 1

Отмечается, что сейчас в основном здании на улице Вогульской занимаются 456 детей, а благодаря новому помещению количество воспитанников планируют увеличить еще на 100 человек. В филиале будут заниматься юные художники и музыканты. Для последних откроют направления по народным инструментам, скрипке, фортепиано и синтезатору. Кроме того, на платной основе начнет работать группа раннего эстетического развития для детей с трех лет.