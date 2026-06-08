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В Волгограде и Волжском закупят камеры для нарушителей ПДД за 276 млн рублей

В Волгограде объявили о закупке 115 новый комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Согласно.

В Волгограде объявили о закупке 115 новый комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Согласно документам госзакупки, устройства обойдутся в 276 млн рублей.

Уточняется, что камеры начнут фиксировать правонарушения не позднее 1 ноября нынешнего года. Стоимость каждого такого аппарата — 2,4 млн рублей. Кроме стационарных комплексов видеофиксации также будут приобретены 10 переносных камер.

Все устройства должны будут уметь выписывать штрафы нарушителям, в том числе владельцам авто с иностранными номерами. Гарантийный срок на камеры должен составлять не менее 18 месяцев.

Адреса, где появятся камеры:

Волгоград.

Краснооктбярьский района.

— ул. имени Мен-делеева, 202А (в обе стороны);

— ул. Генерала Штеменко, 44/1 (в обе стороны);

— ул. Генерала Штеменко, 3А (в обе стороны);

— ул. Генерала Штеменко, 23 (в обе стороны);

— проспект Металлургов, 1 Г (в обе стороны);

— проспект Металлургов, 29 (в обе стороны);

— ул. Германа Титова, 10Б (в обе стороны);

— ул. 39-й Гвардейской Дивизии у дома 79 по проспекту имени В. И. Ленина (оба направления);

— ул. Кубинская, 26 (в обе стороны).

Тракторозаводский район.

— ул. Ополченская, 11Б, (в сторону г. Волжский);

— ул. Ополченская, 16 (в сторону Краснооктябрьского района);

— ул. Дегтярёва, 8А (в сторону ул. Шурухина);

— улица Дегтярёва, 8А (в сторону пр. Ленина);

— ул. Тарифная 11 (в обе стороны);

— ул. Генерала Штеменко, 44/1 (в обе стороны).

Центральный район.

— ул. Коммунистическая улица, 11 (в обе стороны);

— ул. Коммунистическая улица, 21 (в обе стороны);

— ул. Коммунистическая, 40 (в обе стороны);

— ул. 13-й Гвардейской у дома 40 по ул. Коммунистической (в сторону Волги);

— ул. Маршала Крылова напротив дома № 71 (в обе стороны);

— ул. Михаила Балонина 2Б, (в сторону автовокзала).

Дзержинский район.

— ул. Ангарская, 114 (в сторону ул. Римского-Корсакова);

— ул. Ангарская, 69/1 (в сторону ул. Полины Осипенко);

— ул. Хорошева, 73А (в обе стороны);

— ул. Рионская, 14 (в обе стороны);

— ул. Ангарская, 134 (в сторону 3-й продольной);

— ул. Ангарская, 93 (в сторону ул. Яблочкина);

— шоссе Авиаторов, 9 (в сторону ул. Ангарской);

— шоссе Авиаторов, 8 Г (в сторону проспекта Жукова);

— пересечение ул. Историческая с ул. Жигулевской (в сторону шоссе Авиаторов);

— пересечение ул. Историческая с ул. Жигулевской (в сторону ул. 51-й Гвардейской Дивизии);

— ул. Ангарская, 90 (в сторону ул. Полины Осипенко);

— ул. Ангарская, 51 (в сторону ул. Ученической);

— ул. Землячки, остановка «Больничный комплекс» (в сторону 3-й Продольной);

— ул. Землячки, остановка «Больничный комплекс» (в сторону Мамаева кургана);

— пересечение ул. Кубанской с ул. Рокоссовского (в сторону проспекта Жукова);

— пересечение ул. Кубанской с улицей Рокоссовского (в сторону ул. Ангарской);

— пересечение ул. Кубанской с улицей Рокоссовского (в сторону ул. Онежской).

Ворошиловский район.

— ул. Ростовская, 15А (в сторону ул. Череповецкой);

— ул. Елецкая, 20 Г, (в обе стороны);

— ул. Елецкая, 124 (в сторону Череповецкой);

— ул. Елецкая, 124 (в сторону улицы Карьерной);

— ул. Пугачевская, 8, (в обе стороны);

— ул. Циолковского, 18/1, (в обе стороны);

— пересечение ул. Череповецкой с ул. Елисеева (в сторону ул. Ленкоранской);

— пересечение ул. Череповецкой с ул. Елисеева (в сторону ул. Елецкой);

— пересечение ул. Череповецкой с ул. Ленкоранской (в сторону ул. Елисеева);

— пересечение ул. Череповецкой с ул. Ленкоранской (в сторону ул. Ардатовской);

— пересечение ул. Череповецкой с ул. Радомской (в сторону ул. Огородной);

— пересечение ул. Череповецкая с ул. Радомской (в сторону ул. Ковенской).

Советский район.

— пересечение проспекта Университетского с ул. имени Степыкиной (в сторону ул. Автомобилистов);

— пересечение ул. Максима Загорулько с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Электролесовской);

— пересечение ул. Электролесовской с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Максима Загорулько);

— пересечение 1-й Продольной магистрали с ул. Казахской (в сторону ул. Тунгусской).

Волжский.

— ул. Молодогвардейцев, 20 (в обе стороны);

— ул. Свердлова, 23 (в сторону ул. Карбышева);

— ул. Свердлова, 38 (в сторону проспекта Ленина);

— ул. Коммунистическая, 42 (в сторону проспекта Ленина);

— ул. Коммунистическая, 25 (в сторону ул. Пушкина);

— ул. Пушкина, 23 (в обе стороны);

— ул. имени Генерала Карбышева, 2, (в сторону ул. Космонавтов);

— ул. имени Генерала Карбышева 1А, (в сторону ул. Свердлова);

— ул. Набережная, 12, (в обе стороны);

— ул. Набережная, 45, (в обе стороны);

— ул. Набережная, 29 (в обе стороны);

— ул. Набережная, 27 (в обе стороны);

— ул. Пионерская, 1, (в сторону ул. Карбышева);

— ул. Пионерская, 2, (в сторону проспекта Дружбы);

— проспект Дружбы, 30А, (в сторону ул. Александрова);

— проспект Дружбы, 35, (в сторону ул. Пионерской);

— проспект Дружбы, 27, (в обе стороны);

— пересечение ул. Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Мира);

— пересечение ул. Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Карбышева);

— пересечение ул. Александрова с ул. Мира (в сторону проспекта Дружбы);

— пересечение ул. Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Пушкина);

— пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Мира);

— пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ж/д путепровода);

— пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Оломоуцкой);

— пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Нариманова);

— пересечение проспекта Ленина с ул. Молодогвардейцев, (в сторону ул. Прибрежной);

— пересечение проспекта Ленина с ул. Молодогвардейцев (в сторону ул. Мечникова);

— пересечение проспекта Генерала Карбышева с бульваром Профсоюзов (в сторону ул. Молодогвардейцев);

— пересечение проспекта Генерала Карбышева с бульваром Профсоюзов (в сторону ул. Александрова);

— пересечение бульвара Профсоюзов с проспектом Дружбы (в сторону ул. Карбышева);

— пересечение бульвара Профсоюзов с проспектом Дружбы (в сторону ул. Мира);

— проспект Ленина, 239 (в сторону ул. Александрова);

— проспект Ленина, 239 (в сторону ул. Молодогвардейцев);

— пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Александрова);

— пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. 40 лет Победы);

— пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Пушкина);

— пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Карбышева).