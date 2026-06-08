График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректирован

«Отправлением из Крыма: поезд № 092 Севастополь — Москва отправится 9 июня в 3:00 (вместо 20:55 8 июня); поезд № 098 Симферополь — Москва отправится 9 июня в 4:00 (вместо 1:25 8 июня); поезд № 068 Симферополь — Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции “Керчь-Южная” раньше графика на час, в 23:55», — говорится в сообщении.
Графиком следует поезд № 174 Евпатория — Москва, он отправится 8 июня в 21:45.
Для пассажиров, чьи поезда задерживаются в пути либо отправляются не с начальных станций своего маршрута, возможен возврат без удержания средств. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА. Для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организована перевозка автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники компании-перевозчика.