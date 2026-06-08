Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректирован

Изменен график движения поездов «Таврия», которые должны отправиться вечером 8 июня, а также в ночь на 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Отправлением из Крыма: поезд № 092 Севастополь — Москва отправится 9 июня в 3:00 (вместо 20:55 8 июня); поезд № 098 Симферополь — Москва отправится 9 июня в 4:00 (вместо 1:25 8 июня); поезд № 068 Симферополь — Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции “Керчь-Южная” раньше графика на час, в 23:55», — говорится в сообщении.

Графиком следует поезд № 174 Евпатория — Москва, он отправится 8 июня в 21:45.

Для пассажиров, чьи поезда задерживаются в пути либо отправляются не с начальных станций своего маршрута, возможен возврат без удержания средств. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА. Для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организована перевозка автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники компании-перевозчика.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше