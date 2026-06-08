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Погода, как на Тринидаде: в Калининграде во вторник днём воздух прогреется до +26

Перед матчем сборной России в областном центре ожидается гроза и шквалистый ветер.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде днём во вторник, 9 июня, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Погоду словно специально заказали в Российском футбольном союзе к товарищескому матчу со сборной Тринидада и Тобаго. На островах в Карибском море именно такая среднегодовая температура. Но к вечеру гостям, а также всем болельщикам придётся утепляться: столбик термометра опустится до +15. После обеда в областном центре ожидается гроза, ливень и шквалистый юго-западный ветер с порывами до 18 м/с.

Ночью и утром на дорогах региона возможен туман, видимость в котором упадёт до 500 — 1 000 м.

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