Погода, как на Тринидаде: в Калининграде во вторник днём воздух прогреется до +26

Погоду словно специально заказали в Российском футбольном союзе к товарищескому матчу со сборной Тринидада и Тобаго. На островах в Карибском море именно такая среднегодовая температура. Но к вечеру гостям, а также всем болельщикам придётся утепляться: столбик термометра опустится до +15. После обеда в областном центре ожидается гроза, ливень и шквалистый юго-западный ветер с порывами до 18 м/с.