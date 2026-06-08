Ямочный ремонт в Ростове завершили на площади в 68 тысяч квадратных метров

Отдельно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонт ведут на десяти дорожных объектах, на восьми объектах уже выполнили все поставленные задачи. Всего по нацпроекту должны привести в порядок 35 участков дорог. В том числе, участки на бульваре Дружбы, Стартовой и Бодрой, на мосту проспекта Космонавтов, а также на путепроводах в створе Текучева и Нансена.