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Ямочный ремонт в Ростове завершили на площади в 68 тысяч квадратных метров

Александр Скрябин рассказал о ходе дорожных работ в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года ямочный ремонт в Ростове-на-Дону выполнили на площади более 68 тысяч квадратных метров. Об этом после планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.

В частности, за прошлую неделю дефекты дорожного полотна устранили на площади более 2,5 тысячи кв. метров. Власти заключили еще шесть контрактов на выполнение подобных работ.

Отдельно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонт ведут на десяти дорожных объектах, на восьми объектах уже выполнили все поставленные задачи. Всего по нацпроекту должны привести в порядок 35 участков дорог. В том числе, участки на бульваре Дружбы, Стартовой и Бодрой, на мосту проспекта Космонавтов, а также на путепроводах в створе Текучева и Нансена.

— Также дорожные службы приступили к благоустройству грунтовой дороги на улице Лесной. Всего в этом году запланированы работы по переводу четырех грунтовых дорог в дороги с капитальным покрытием, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

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