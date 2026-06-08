На Ставрополье стартовал ремонт Новоалександровской районной больницы

Ремонт Новоалександровской районной больницы стартовал в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы идут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Обновление затронет первый и второй этажи главного корпуса больницы. На эти цели выделили 59 млн рублей. Сейчас на объекте идут демонтажные работы, после чего специалисты приступят к замене дверных и оконных блоков, систем отопления, электроснабжения, вентиляции и сантехники. Кроме того, проект предусматривает облицовку лестничных площадок. Завершить ремонт планируется до конца года.
«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения особое внимание уделено обновлению инфраструктуры: капитальный ремонт проведен на 356 объектах. Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи построено 63 новых объекта, установлено 25 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов. Продолжаем эту работу», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.