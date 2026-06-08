На Ставрополье стартовал ремонт Новоалександровской районной больницы

Обновление затронет первый и второй этажи главного корпуса больницы. На эти цели выделили 59 млн рублей. Сейчас на объекте идут демонтажные работы, после чего специалисты приступят к замене дверных и оконных блоков, систем отопления, электроснабжения, вентиляции и сантехники. Кроме того, проект предусматривает облицовку лестничных площадок. Завершить ремонт планируется до конца года.