Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье стартовал ремонт Новоалександровской районной больницы

Завершить работы планируется до конца года.

Ремонт Новоалександровской районной больницы стартовал в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы идут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Обновление затронет первый и второй этажи главного корпуса больницы. На эти цели выделили 59 млн рублей. Сейчас на объекте идут демонтажные работы, после чего специалисты приступят к замене дверных и оконных блоков, систем отопления, электроснабжения, вентиляции и сантехники. Кроме того, проект предусматривает облицовку лестничных площадок. Завершить ремонт планируется до конца года.

«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения особое внимание уделено обновлению инфраструктуры: капитальный ремонт проведен на 356 объектах. Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи построено 63 новых объекта, установлено 25 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов. Продолжаем эту работу», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.