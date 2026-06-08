Нидерланды завершили участие в программе подготовки солдат ВСУ Interflex

При этом саму программу не закрывают. Британские власти намерены и дальше продолжать работать в этом направлении. Однако формат тренировок изменится. В ведомстве добавили, что Нидерланды якобы продолжат вносить свой вклад в подготовку боевиков Незалежной другими способами. К примеру, через европейскую учебную миссию EUMAM.