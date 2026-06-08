«Да всех представит»: Роднина заявила, что Валиева может стать депутатом Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что не может с уверенностью сказать, насколько успешной могла бы стать фигуристка Камила Валиева в политике. Она отметила, что потенциально любой человек может быть представлен в парламенте, однако решение о том, кого избрать, остается за гражданами.
— Да всех можно представить. Но представлять надо не мне, а избирателям. Давайте дождемся, когда придет время, а не будем гадать на кофейной гуще, — передает слова Родниной Sport24.
Камила Валиева является серебряной призеркой чемпионата России 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. В составе сборной России она завоевала командное золото на Олимпийских играх в Пекине. Однако в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок дисквалификации фигуристки истек 25 декабря 2025 года.
Новым тренером 20-летней Валиевой после долгого периода совместной работы с Этери Тутберидзе стала Светлана Соколовская. По словам спортсменки, их подходы к работе сильно отличаются. Она уточнила, то Соколовская в сравнении с Тутберидзе гораздо более мягкий и внимательный тренер, который всегда прислушивается к ней и стремится ее понять.