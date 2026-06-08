«Да всех представит»: Роднина заявила, что Валиева может стать депутатом Госдумы

Камила Валиева является серебряной призеркой чемпионата России 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. В составе сборной России она завоевала командное золото на Олимпийских играх в Пекине. Однако в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок дисквалификации фигуристки истек 25 декабря 2025 года.