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Оставаться верными своим принципам

Международная организация журналистов (МОЖ) была основана 8 июня 1946 года в Копенгагене. И объединяла Советский Союз, страны социалистического блока, а также некоторые государства Африки, Азии и Латинской Америки.

Штаб-квартира базировалась в Праге. Должен сказать, что это была мощная международная организация, защищавшая права корреспондентов. МОЖ издавала журнал «Демократический журналист». Даже проводилась Международная лотерея солидарности журналистов.

МОЖ прекратила свое существование, когда рухнула система социализма. И многие страны примкнули к Международной федерации журналистов (МФЖ), объединявшей капиталистические страны. Но когда отделения СЖР были созданы на четырех исторических территориях России, наше членство в МФЖ заморозили.

И хотя в этом году нас приглашали на парижский конгресс, мы не поехали. Все-таки МФЖ предала свои же принципы. Так нас окончательно исключили. При этом у нас есть журналистская платформа «Один пояс — один путь». К ней присоединились Россия, Китай, Латинская Америка, Африка и некоторые европейские страны. Главное — все мы отстаиваем одни человеческие принципы.