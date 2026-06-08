Оставаться верными своим принципам

И хотя в этом году нас приглашали на парижский конгресс, мы не поехали. Все-таки МФЖ предала свои же принципы. Так нас окончательно исключили. При этом у нас есть журналистская платформа «Один пояс — один путь». К ней присоединились Россия, Китай, Латинская Америка, Африка и некоторые европейские страны. Главное — все мы отстаиваем одни человеческие принципы.