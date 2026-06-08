В Багратионовском районе четвёртые сутки ищут пропавшую пенсионерку с провалами в памяти после инсульта

Пожилая жительница Багратионовского района ушла из дома в ночь с 3 на 4 июня в домашних тапках и с тех пор не выходила на связь. Волонтёры обследовали посёлок, где жила женщина, и его окрестности, однако следов пенсионерки пока не нашли. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.