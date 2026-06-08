В Новосибирске отремонтируют школу № 47

Школу № 47 отремонтируют в Новосибирске. Работы пройдут по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
К ремонту планируют приступить в этом году. Работы будут включать не только обновление здания, но и его оснащение. На эти цели предусмотрено 143 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Завершить капитальный ремонт планируется до 1 сентября 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.