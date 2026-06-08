В Новосибирске отремонтируют школу № 47

К ремонту планируют приступить в этом году. Работы будут включать не только обновление здания, но и его оснащение. На эти цели предусмотрено 143 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Завершить капитальный ремонт планируется до 1 сентября 2027 года.