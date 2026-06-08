Велогонка в Волгограде объединила более 200 человек

Всероссийская массовая велогонка прошла в Волгограде в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.
Спортивный праздник приурочили ко Всемирному дню велосипедиста, который отмечают 3 июня. Площадкой для мероприятия стала Набережная 62-й Армии, где собрались участники разных возрастов. Самые юные из них, малыши от 2 до 4 лет, попробовали свои силы на беговелах и преодолели короткий маршрут под присмотром родителей. Ребята постарше вышли на дистанции 800 и 2000 м, а взрослые спортсмены соревновались на семикилометровой трассе.
Отмечается, что подобные велогонки прошли одновременно в 51 регионе страны и собрали более 23 тысяч участников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.