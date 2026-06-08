Велогонка в Волгограде объединила более 200 человек

Спортивный праздник приурочили ко Всемирному дню велосипедиста, который отмечают 3 июня. Площадкой для мероприятия стала Набережная 62-й Армии, где собрались участники разных возрастов. Самые юные из них, малыши от 2 до 4 лет, попробовали свои силы на беговелах и преодолели короткий маршрут под присмотром родителей. Ребята постарше вышли на дистанции 800 и 2000 м, а взрослые спортсмены соревновались на семикилометровой трассе.