Волгоградские электрички 12 июня будут курсировать по расписанию выходного дня

В Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня в День России. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Так, рейсы, курсирующие по маршрутам Морозовская-Чернышков, Волгоград-1-Ложки, Волгоград-1-Петров Вал, Арчеда-Алексиково, а также Алексиково-Урюпино, в обоих направлениях будут перенесены на другие даты.
12 июня будут курсировать городские и дачные электрички, следующие по маршрутам Шпалопропитка-Волгоград-1, Тракторная-Пассажирская — Канальная и Канальная — Волгоград-1.
Кроме того, будут отменены рейсы пригородных поездов и городских электричек № 6675 сообщением Волгоград-1 — Кривомузгинский (11 июня), № 6337 сообщением Волгоград-1 — Шпалопропитка (12 июня), № 6338 сообщением Шпалопропитка — Волгоград-1 (12 июня), № 6521 сообщением Петров Вал — Ильмень (12 июня), № 6522 сообщением Ильмень — Петров Вал (12 июня).
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.