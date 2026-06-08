В Челябинскую область поступили новые автомобили скорой помощи

Медицинский автопарк Челябинской области пополнили новые автомобили скорой помощи, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Машины закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Девять автомобилей уже передали в Троицкий и Магнитогорский городские округа, а также в Касли и Миасское. Транспорт класса «В» оснащен необходимым оборудованием для работы бригад скорой помощи и комфортной транспортировки пациентов. На закупку из областного бюджета выделили более 68 млн рублей.
«Скорая медицинская помощь является незаменимым элементом в системе здравоохранения региона, обеспечивая оперативное реагирование на экстренные ситуации и спасая жизни граждан. Важно отметить, что для эффективного выполнения своих задач сотрудники скорой помощи должны быть обеспечены современными автомобилями и необходимым медицинским оборудованием. Инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее наших граждан», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.