Виктория Боня рассказала, как сделала аборт: «Ужасное предательство»

«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил: “Моя дорогая, если забеременеешь, это наша любовь, наше дитя”. Через три дня я делаю тест и узнаю, что беременна», — рассказала блогерша.