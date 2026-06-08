Виктория Боня рассказала, как сделала аборт: «Ужасное предательство»

Виктория Боня рассказала, что в 18 лет сделала аборт. По словам телеведущей, на этом настоял её тогдашний партнёр, хотя до беременности он уверял её, что ребёнок станет воплощением их любви. Откровением она поделилась в интервью подруге Манице Хашба.
«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил: “Моя дорогая, если забеременеешь, это наша любовь, наше дитя”. Через три дня я делаю тест и узнаю, что беременна», — рассказала блогерша.
По ее словам, на следующий день возлюбленный отправил ее на аборт.
Боня призналась, что тогда была ещё совсем юной и в слезах спрашивала совета у матери. Та ответила, что дочь должна решить сама. Телеведущая считает такой ответ правильным, но сам выбор дался ей невероятно тяжело.
По ее словам, Евгений пригрозил ей, что если она не прервет беременность, то «будет жить на помойке». Виктория призналась, что это была огромная травма для нее.
Позже, по словам Бони, она смогла простить себя за случившееся.
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