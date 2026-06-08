Утром — деньги, вечером — стулья

Полагаю, что руководство Армении продолжит «сидеть на двух стульях».
Сначала они будут пытаться укрепить отношения с Россией. Наше правительство поддерживает это стремление. 1 апреля 2026 года президент РФ Владимир Путин отмечал особую связь между странами. Необходимо понимать, что для самой Армении крайне важно сохранить таможенный союз. В 2024 году товарооборот между странами составил 11 миллиардов долларов, а в 2025 году — 6,4 миллиарда.
Новый-старый премьер-министр Армении перед выборами заявлял, что по их итогу выяснится, готова ли страна к вступлению в ЕС. По мнению Пашиняна, Армении «нужно продолжить процесс демократических реформ» до той точки, когда все признают, что политика Еревана соответствует европейским стандартам. Один из главных чувствительных вопросов — юридическое оформление таможенного союза Армении с ЕС.