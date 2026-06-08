Сначала они будут пытаться укрепить отношения с Россией. Наше правительство поддерживает это стремление. 1 апреля 2026 года президент РФ Владимир Путин отмечал особую связь между странами. Необходимо понимать, что для самой Армении крайне важно сохранить таможенный союз. В 2024 году товарооборот между странами составил 11 миллиардов долларов, а в 2025 году — 6,4 миллиарда.