Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri

Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 27 с новым, значительно более «умным» и переработанным ИИ-ассистентом Siri. Презентация транслировалась на сайте производителя.
Главные элементы обновления:
ИИ-помощник Siri будет использовать технологию Google Gemini и сможет понимать контекст и обрабатывать многоэтапные задачи. Кроме того, ассистент научится рисовать картинки по запросу пользователя, искать информацию в интернете и показывать, где было сделано фото.
Siri AI интегрирована во все приложения.
Обновление операционной системы для устройств Mac получило название Golden Gate. Оно также содержит в себе Siri AI — ассистент встроен в строку поиска. Он поможет работать с файлами и отправлять их через сообщения или почту. Также появится возможность выделить на фото нужный объект и спросить о нем у ИИ-помощника.
На iPhone уведомления от Siri буду приходить в Dynamic Island.
Функция Visual Intelligence, встроенная в приложение камеры iPhone, теперь умеет распознавать предметы и, например, предоставлять информацию о том, что ест пользователь или о том, где была сделана фотография.
В редакторе фото с помощью ИИ можно будет поменять перспективу, дорисовать фон или удалить объекты.
Пользователи смогут настраивать уровень прозрачности интерфейса Liquid Glass.
Ассистент будет «подсвечивать» опечатки при наборе текста.
Переписка с Siri AI не отправляется на сервера и сохраняется на устройствах.
При открытии «Сообщений» система начнет предупреждать пользователя о наличии сомнительного контента.
Функция родительского контроля: родители смогут контролировать количество времени, которое ребенок проводит в приложениях, а также ограничивать число тех, с кем ребенок может разговаривать.
Siri AI выйдет только на флагманских устройствах Apple: iPhone 17 Pro, Air, Mac M3 и выше, iPad M4 и выше. На старте помощник будет работать только на английском языке.
Первые бета-версии iOS 27 станут доступны сегодня, паблик-версии — в июле. Полноценный релиз операционной системы состоится осенью, одновременно с выходом новых устройств Apple. Использовать ее смогут владельцы IPhone, начиная с 11-й серии, а также обладатели других устройств от Apple.
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