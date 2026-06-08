Apple представила iOS 27 с «поумневшей» Siri

Обновление операционной системы для устройств Mac получило название Golden Gate. Оно также содержит в себе Siri AI — ассистент встроен в строку поиска. Он поможет работать с файлами и отправлять их через сообщения или почту. Также появится возможность выделить на фото нужный объект и спросить о нем у ИИ-помощника.