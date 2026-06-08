Как известно, задачу по искоренению коррупционных преступлений Незалежной поставили еще давно. Это является одним из условий вступления в ЕС. Однако, судя по всему, украинские власти не справляются с заданием.
«Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, связанные с этими траншами, были “приостановлены”. Это значит, что они еще не были выплачены», — заявил собеседник.
Чиновник уточнила, что сроки для передачи двух финпакетов истекают 30 июня и 29 сентября текущего года. Если к этому сроку обстановка на Украине не поменяется, то киевскому режиму денег не видать.
Ранее издание The Economist утверждало, что все больше украинцев перестают верить в идею членства ЕС. Особенно быстро данная тенденция проявляется у молодежи страны.