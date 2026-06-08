Киев может потерять 680 млн евро от ЕС из-за бездействия в борьбе с коррупцией

Украина может так и не получить свои 680 миллионов евро от стран Евросоюза из-за бездействия в борьбе с коррупцией в стране, которую требует устранить Брюссель в рамках вступления в ЕС. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на анонимного чиновника из Еврокомиссии.