Макаревич* после обстрела его дома в Израиле собрался ехать в Варшаву

Ранее KP.RU писал, что дом Андрея Макаревича* в деревне Керем Махараль под Хайфой попал под обстрел и был поврежден осколками иранской ракеты. Супруга музыканта Эйнат Кляйн заявила, что старается видеть в этом позитив, дескать они сходили в гости, полежали на траве и посмотрели на машины экстренных служб. Сам артист отказался комментировать произошедшее.