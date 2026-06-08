Орловский производитель проволоки судится с Минобороны за полмиллиарда рублей

По данным Rusprofile.ru, ООО «Орметиз» зарегистрировано в Орле в 2001 году. С момента основания компания занимается производством изделий из проволоки и пружин. Правопредшественником является ООО «Промтехснаб», принадлежащее Оксане Радионовой. Гендиректор и учредитель «Орметиза» — Евгений Коржавых. В 2022 году выручка ООО «Орметиз» составила 1,1 млрд руб., что на 3,3% ниже показателя 2021 года. Чистая прибыль снизилась более заметно — на 32,5%, до 25,9 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. По собственным данным, является партнером «Северсталь-Метиз», АО «БМК», «ММК-Метиз», Белорусского металлургического завода и других. Производственные мощности включают линии по выпуску проволоки, печи для отжига, линии по производству одноосновной и двухосновной колючей проволоки, канатных и текстильных строп, стальной проволочной фибры.