Главные новости за 8 июня. Ростов-на-Дону и область

Ростовский облсуд изменил сроки шести членам ОПГ «Сельмаш». Срок Георгию Иванову сокращен с 23 до 22 лет колонии особого режима. Денису Карпенко вместо 18 лет лишения свободы назначено 15. Наказание Сергею Опрышко, напротив, ужесточено с девяти до десяти лет колонии особого режима, Сергею Коваленко — с восьми до десяти лет, Сергею Осипову — с восьми до десяти лет. Зурику Цатава тоже срок увеличили с девяти до десяти лет.