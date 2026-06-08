Житель Ростовской области на месячную зарплату может купить 982 литра бензина

Оказалось, на чистую среднюю заработную плату в донском регионе можно приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Также указано, что в апреле 2026 года за литр АИ-92 на Дону платили 63,83 рубля, стоимость этой марки топлива за год изменилась на 12,5%.