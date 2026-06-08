Макаревич* уехал из Израиля в концертный тур после ракетного обстрела его дома

Фронтмен рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* уехал из Израиля после обстрела его дома и отправился в концертный тур. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает Aif.ru со ссылкой на представителя музыканта Антона Чернина.
— По счастью, все целы: вся семья в этот момент была в гостях. Сейчас Макаревич* едет с «Машиной времени» в тур, и уже 12-го числа группа выступает в Варшаве на фестивале Outloud, — заявил Чернин.
Также артист выступит на концертных площадках в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.
По словам Чернина, переезжать из Израиля Макаревич* не планирует, говорится в материале.
Об обстреле дома музыканта сообщила его супруга Эйнат Кляйн. По ее словам, иранский обстрел застал их семью по пути домой: им пришлось долго лежать прямо на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. В результате атаки иранских войск никто не пострадал, но в детской комнате разбилось стекло, а сад оказался засыпан кусками металла.
Позже и сам музыкант вышел на связь и прокомментировал произошедшее.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.