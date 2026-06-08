Макаревич* уехал из Израиля в концертный тур после ракетного обстрела его дома

Об обстреле дома музыканта сообщила его супруга Эйнат Кляйн. По ее словам, иранский обстрел застал их семью по пути домой: им пришлось долго лежать прямо на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. В результате атаки иранских войск никто не пострадал, но в детской комнате разбилось стекло, а сад оказался засыпан кусками металла.