Звезды «Великолепного века» Эргенч и Узерли вновь снимутся вместе спустя 15 лет

Эргенч и Узерли сыграют главные роли в полнометражном проекте «Весна в Имрозе». Режиссером картины выступит Озджан Альпер, известный по фильмам «Осень» и «Шторм ласточки». Центром картины станет история двух людей с разными судьбами, чьи пути пересекутся на живописном острове, где они будут искать ответы на вопросы о счастье и возможности возрождения любви. Мировая премьера фильма запланирована на конец 2026 — начало 2027 года, передает Birsen Altuntaş.