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Звезды «Великолепного века» Эргенч и Узерли вновь снимутся вместе спустя 15 лет

Турецкие актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли, исполнившие главные роли в сериале «Великолепный век», вновь появятся вместе на одном экране — спустя 15 лет после завершения съемок исторической драмы, которая принесла им мировую известность.

Турецкие актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли, исполнившие главные роли в сериале «Великолепный век», вновь появятся вместе на одном экране — спустя 15 лет после завершения съемок исторической драмы, которая принесла им мировую известность.

Эргенч и Узерли сыграют главные роли в полнометражном проекте «Весна в Имрозе». Режиссером картины выступит Озджан Альпер, известный по фильмам «Осень» и «Шторм ласточки». Центром картины станет история двух людей с разными судьбами, чьи пути пересекутся на живописном острове, где они будут искать ответы на вопросы о счастье и возможности возрождения любви. Мировая премьера фильма запланирована на конец 2026 — начало 2027 года, передает Birsen Altuntaş.

Турецкий актер Бурак Озчивит ранее заявил о своем намерении развивать карьеру в России. Озчивит рассказал, что, помимо работы в кино, также занимается театральной деятельностью. Моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула» с его участием прошел 2 марта в Московском дворце молодежи. Артист известен российской аудитории благодаря ролям в таких сериалах, как «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и других.