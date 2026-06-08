«Просто танцуйте на камеру»: Гоша Карцев — о деньгах в блогерстве и моде

[00:00] Георгий Карцев — об имидже, критике и позитиве в кадре.
[07:23] Запуск бренда «Гоша Карцев» и коллекция «Черновик».
[10:45] Почему запускать модный бренд сейчас особенно сложно.
[16:44] Российский рынок моды после ухода западных брендов.
[28:26] Цены, покупательная способность и первые продажи бренда.
[41:10] Блогерство, соцсети и монетизация контента.
[45:40] Цензура и регулирование социальных сетей.
[56:10] Почему важно не смотреть на аудиторию из московского пузыря.
Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в эфире Радио РБК рассказал о запуске бренда женской одежды «Гоша Карцев» и первой коллекции «Черновик». По его словам, коллекция вышла позже запланированного срока из-за производственных сложностей, работы с тканями, посадкой вещей и финальными правками. Карцев признал, что запускать модный бренд сейчас стало значительно сложнее, чем несколько лет назад. «Это, правда, сложнее в разы, чем если бы это [делать] несколько лет назад», — сказал он.
Также Карцев высказался о деньгах в блогерстве и модном бизнесе. По его словам, соцсети остаются для него важным источником дохода, а блогерство сегодня «гораздо выгоднее, чем мода». «Если вы выбираете блогерство и моду, друзья, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте, просто танцуйте на камеру», — заявил Карцев. Он также отметил, что российский рынок моды адаптировался после ухода западных брендов, а зависимость от импортных тканей и фурнитуры не является исключительно российской проблемой: материалы в Китае и Турции закупают бренды по всему миру.