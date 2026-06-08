Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто танцуйте на камеру»: Гоша Карцев — о деньгах в блогерстве и моде

Георгий Карцев заявил, что блогерство сегодня приносит больше денег, чем модный бизнес. О запуске бренда «Гоша Карцев», первых продажах и российском рынке одежды — в программе «Медиатренды» на Радио РБК.

[00:00] Георгий Карцев — об имидже, критике и позитиве в кадре.

[07:23] Запуск бренда «Гоша Карцев» и коллекция «Черновик».

[10:45] Почему запускать модный бренд сейчас особенно сложно.

[16:44] Российский рынок моды после ухода западных брендов.

[28:26] Цены, покупательная способность и первые продажи бренда.

[41:10] Блогерство, соцсети и монетизация контента.

[45:40] Цензура и регулирование социальных сетей.

[56:10] Почему важно не смотреть на аудиторию из московского пузыря.

Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в эфире Радио РБК рассказал о запуске бренда женской одежды «Гоша Карцев» и первой коллекции «Черновик». По его словам, коллекция вышла позже запланированного срока из-за производственных сложностей, работы с тканями, посадкой вещей и финальными правками. Карцев признал, что запускать модный бренд сейчас стало значительно сложнее, чем несколько лет назад. «Это, правда, сложнее в разы, чем если бы это [делать] несколько лет назад», — сказал он.

Также Карцев высказался о деньгах в блогерстве и модном бизнесе. По его словам, соцсети остаются для него важным источником дохода, а блогерство сегодня «гораздо выгоднее, чем мода». «Если вы выбираете блогерство и моду, друзья, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте, просто танцуйте на камеру», — заявил Карцев. Он также отметил, что российский рынок моды адаптировался после ухода западных брендов, а зависимость от импортных тканей и фурнитуры не является исключительно российской проблемой: материалы в Китае и Турции закупают бренды по всему миру.