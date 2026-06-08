«Просто танцуйте на камеру»: Гоша Карцев — о деньгах в блогерстве и моде

Также Карцев высказался о деньгах в блогерстве и модном бизнесе. По его словам, соцсети остаются для него важным источником дохода, а блогерство сегодня «гораздо выгоднее, чем мода». «Если вы выбираете блогерство и моду, друзья, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте, просто танцуйте на камеру», — заявил Карцев. Он также отметил, что российский рынок моды адаптировался после ухода западных брендов, а зависимость от импортных тканей и фурнитуры не является исключительно российской проблемой: материалы в Китае и Турции закупают бренды по всему миру.