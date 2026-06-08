РПН зафиксировал рост заболеваемости гемофильной инфекцией в 19,3 раза

Более высокая заболеваемость отмечается и по генерализованным формам менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериозу — в 3,3 раза, гриппу — в 6 раз. Значительно выросли показатели по внебольничной пневмонии (в 1,5 раза), болезни Лайма (в 1,9 раз), норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и неполио-энтеровирусным инфекциям (в 2,4 раза).