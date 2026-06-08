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S7 Airlines увеличит количество рейсов из Москвы в Калининград

Дополнительный самолёт начнёт летать с 11 июня.

S7 Airlines увеличит количество рейсов из Москвы в Калининград. Дополнительный борт начнёт летать с 11 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На маршруте Москва — Калининград с 11 июня вводится второй ежедневный рейс — теперь самолёты летают дважды в день на ежедневной основе. С 5 июля в расписание добавятся полёты по пятницам и воскресеньям, и общее число рейсов достигнет 16 в неделю», — сообщили в авиакомпании.

Путь из Москвы до Калининграда займёт 2 часа 50 минут. Рейсы будут выполнять на самолётах Airbus A320. «Увеличение частоты приходится на летний сезон, когда оба направления особенно востребованы у путешественников», — отметили в S7 Airlines.

Маршрут Москва — Калининград вошёл в пятёрку наиболее востребованных на российских авиалиниях в 2025 году. Лидерами рейтинга также стали перелёты между Москвой и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Минеральными Водами.

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