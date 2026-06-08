S7 Airlines увеличит количество рейсов из Москвы в Калининград

«На маршруте Москва — Калининград с 11 июня вводится второй ежедневный рейс — теперь самолёты летают дважды в день на ежедневной основе. С 5 июля в расписание добавятся полёты по пятницам и воскресеньям, и общее число рейсов достигнет 16 в неделю», — сообщили в авиакомпании.