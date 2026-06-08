Жена покорившего Эверест без ног Набиева вспомнила, как тот бросил ее в реанимации

Рустам Набиев, известный своими спортивными достижениями, в том числе покорением Эльбруса и Эвереста, рассказал о том, что его жена Индира оказывает ему всестороннюю поддержку во всех его начинаниях. Они знакомы с детства, их отношения зародились еще в школе.
Несмотря на трагические события 2015 года, когда Набиев потерял обе ноги под завалами казармы, его отношения с возлюбленной не только выдержали испытания, но и укрепились. Индира была рядом с Рустамом на протяжении всего времени его восстановления. Медики ввели его в искусственную кому, а затем перевезли в Москву для лечения. И когда Набиев проснулся, она ожидала услышать от него другие слова.
— Когда случилась трагедия, он мне сказал: «Если хочешь уйти, то лучше уходи сейчас». А я тогда была только его девушкой, провожала в армию, мы не думали о будущем. Он 20 дней успел отслужить и такое случилось. И вот мы в палате реанимации, он мне говорит такое… Что мне ему ответить? «Больше такое не говори, и чтобы больше таких разговоров у нас не было», — рассказала Индира в эфире «Пусть говорят».
Набиев 20 мая 2026 года установил новый рекорд, достигнув вершины Эвереста на высоте 8848 метров. При этом он передвигался исключительно на руках. Это сделало его первым параальпинистом в истории, покорившим высочайшую точку планеты таким образом.