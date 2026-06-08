Жена покорившего Эверест без ног Набиева вспомнила, как тот бросил ее в реанимации

— Когда случилась трагедия, он мне сказал: «Если хочешь уйти, то лучше уходи сейчас». А я тогда была только его девушкой, провожала в армию, мы не думали о будущем. Он 20 дней успел отслужить и такое случилось. И вот мы в палате реанимации, он мне говорит такое… Что мне ему ответить? «Больше такое не говори, и чтобы больше таких разговоров у нас не было», — рассказала Индира в эфире «Пусть говорят».