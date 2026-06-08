Тим Кук провёл свою последнюю конференцию WWDC, анонса нового iPhone не было

Ранее сообщалось, что к 20-летию iPhone в 2027 году Apple подготовит интерфейс Liquid Glass со стеклянной визуальной эстетикой. А по словам техноблогера Wylsacom, компания также разрабатывает голографические дисплеи. Кроме того, осенью дебютирует первый складной смартфон бренда, созданный прежней командой, и резких перемен в модельном ряду ожидать не приходится. Напомним, что осенью Тим Кук оставит пост главы Apple, а его место займёт Джон Тернус.