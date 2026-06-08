Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тим Кук провёл свою последнюю конференцию WWDC, анонса нового iPhone не было

Глава Apple Тим Кук провёл свою заключительную конференцию для разработчиков WWDC 2026. С 31 августа его пост займёт Джон Тернус, а нынешнее мероприятие обошлось без анонса новых смартфонов. Трансляция доступна на YouTube-канале компании.

Источник: Life.ru

Ключевым обновлением стала Siri, которую полностью переработали. Теперь голосовой ассистент функционирует на платформе Gemini от Google и носит название Siri AI. Нейросеть взаимодействует с документами, ищет ответы и подбирает инструменты под конкретные запросы, причём все данные остаются на устройстве пользователя. Правда, во время демонстрации работа помощника сопровождалась заметными сбоями. В macOS Golden Bridge новинку интегрировали в поиск Spotlight.

Также была анонсирована iOS 27. Её получат все модели начиная с iPhone 11. Среди новшеств — встроенный эквалайзер для наушников AirPods, позволяющий гибко регулировать звучание.

Функции родительского контроля подверглись расширению. Теперь близкие могут отслеживать длительность использования программ и управлять списком разрешённых контактов.

Также разработчики добавили ползунок прозрачности для визуального эффекта «Жидкое стекло». Кроме того, фирменную систему Apple Intelligence внедрили во все приложения корпорации.

Ранее сообщалось, что к 20-летию iPhone в 2027 году Apple подготовит интерфейс Liquid Glass со стеклянной визуальной эстетикой. А по словам техноблогера Wylsacom, компания также разрабатывает голографические дисплеи. Кроме того, осенью дебютирует первый складной смартфон бренда, созданный прежней командой, и резких перемен в модельном ряду ожидать не приходится. Напомним, что осенью Тим Кук оставит пост главы Apple, а его место займёт Джон Тернус.

Всё о новых устройствах, программном обеспечении и цифровых трендах — читайте в разделе «Технологии» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше