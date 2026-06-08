Петрин назвал недобросовестным подрядчика ремонта лестницы в воронежском «Динамо»

Администрация Воронежа намерена расторгнуть договор с подрядчиком ремонта лестницы в Центральном парке из-за срыва сроков начала работ. Об этом журналистам на пресс-подходе сообщил мэр Сергей Петрин.
«Победитель иногородний. Стыдно это говорить, очередной недобросовестный подрядчик, потому что сроки начала работ сорваны. Скорее всего, придем к расторжению. Заранее приношу извинения. Какое-то время пользоваться лестницей не сможем», — заявил господин Петрин.
Глава города добавил, что поручил управлению экологии разыскать подрядчика. Если договориться не получится, администрация через контрольное управление заключит прямой договор с другой организацией, чтобы ускорить процесс.
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