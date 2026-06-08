Петрин назвал недобросовестным подрядчика ремонта лестницы в воронежском «Динамо»

«Победитель иногородний. Стыдно это говорить, очередной недобросовестный подрядчик, потому что сроки начала работ сорваны. Скорее всего, придем к расторжению. Заранее приношу извинения. Какое-то время пользоваться лестницей не сможем», — заявил господин Петрин.