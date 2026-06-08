Главные новости за 8 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В первом квартале этого года объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб., что на 72% больше показателя января-марта 2025 года. Рост обеспечен страхованием жизни: жители оформили таких полисов на 1,9 млрд руб. — на 84,6% больше, чем годом ранее.