9 и 10 июня в Ростовской области жара достигнет +32°C

Во вторник и среду, 9 и 10 июня, в южной столице ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 6−11 м/с. При грозе порывы будут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18°С, днём +27…+29°С.
По Ростовской области прогноз аналогичный: переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 6−11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15−18 м/с. Ночью воздух прогреется до +14…+19°С, местами до +8°С. Днём ожидается +24…+29°С, в отдельных районах возможна жара до +32°С.