9 и 10 июня в Ростовской области жара достигнет +32°C

По Ростовской области прогноз аналогичный: переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 6−11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15−18 м/с. Ночью воздух прогреется до +14…+19°С, местами до +8°С. Днём ожидается +24…+29°С, в отдельных районах возможна жара до +32°С.